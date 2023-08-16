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«Манчестер Сити» — «Севилья»: во сколько матч Суперкубка УЕФА, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 16 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Встреча пройдёт на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. Вместимость арены составляет 33 500 человек. Матч начнётся в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последняя встреча команд в рамках Лиги чемпионов завершилась победой «Манчестера» (3:1).

В прошедшем сезоне чемпионата Англии английский «Манчестер Сити» стал чемпионом страны. По истечении 38 туров «Сити» заработал 89 очков и выиграл золотые медали. Испанская «Севилья» завершила сезон на 12-м месте. Клуб заработал за то же количество сыгранных матчей всего 49 очков.