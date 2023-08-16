Определились пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов — 2023/2024

Во вторник, 15 августа, определились все победители третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Таким образом, стали известны пары соперников, которые поборются за выход в групповой этап турнира.
Путь представителей лиг
«Брага» (Португалия) — «Панатинаикос» (Греция)
«Рейнджерс» (Шотландия) — ПСВ (Нидерланды)
Путь чемпионов
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария)
«Антверпен» (Бельгия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / АЕК Афины (Греция)
«Мольде» (Норвегия) — «Галатасарай» (Турция)
«Ракув» (Польша) — «Копенгаген» (Дания)
Первые матчи состоятся 22 и 23 августа, а ответные встречи — 29 и 30 августа.
Этот сезон станет последним с нынешним форматом турнира с 32 командами в основной сетке, так как с сезона 2024/2025 будет введён новый формат еврокубков.
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