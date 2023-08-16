«Манчестер Сити» хотел выкупить вундеркинда «Барселоны» Ямала

«Манчестер Сити» был заинтересован в подписании контракта с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалом, однако агент 16-летнего футболиста Жорже Мендеш заверил испанский клуб, что у него не будет проблем с продлением контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, «Манчестер Сити» планировал выкупить Ямала и отдать на несколько сезонов в аренду в «Жирону», а затем заиграть его в своём основном составе. Однако сам Ямал изначально предпочёл игру в «Барселоне».
В минувшем сезоне Ямал установил рекорд «Барселоны», став самым молодым футболистом, выходившим в футболке команды в матче чемпионата Испании.
Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2023/2024. 1-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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