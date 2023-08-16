Осинькин: «Рубин» будет биться на поле на 101%

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что футболисты казанского «Рубина» покажут максимум своих возможностей в матче 5-го тура Российской Премьер‑Лиги.
«По качеству игры «Рубин» стартовал неплохо, но то количество очков, которое они набрали, ставит их в такое положение, что они будут на поле биться не на 100, а на 101%», — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» пройдёт в эту пятницу, 18 августа. Игру примет стадион «Ак Барс Арена». Начало — в 19:30 мск.
После четырёх проведённых матчей в рамках чемпионата России «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Рубин» расположился на 14-й строчке, имея в своём активе только два очка.
- 16 августа 2023
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