Талалаев объяснил, за счёт чего «Спартак» успешно стартовал в новом сезоне

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев назвал факторы, которые позволили московскому «Спартаку» выдать хороший старт сезона-2023/2024. Также специалист отметил, что «Спартаку» хорошо удаётся игра с соперниками, которые не закрываются в обороне и дают пространство.
«Скамейка, стабильность, остался тренер с прошлого сезона, основной состав, плюс докупили ярких футболистов вперёд, от этого всё [у «Спартака] получается. Команды, которые закрываются, доставляют определённые сложности. «Спартак» летит вперёд и забивает, когда есть свободное пространство, — приводит слова Андрея Талалаева «Матч ТВ».
Напомним, по итогам четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда набрала девять очков в четырёх матчах.
- 16 августа 2023
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