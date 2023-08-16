Талалаев объяснил, за счёт чего «Спартак» успешно стартовал в новом сезоне

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев назвал факторы, которые позволили московскому «Спартаку» выдать хороший старт сезона-2023/2024. Также специалист отметил, что «Спартаку» хорошо удаётся игра с соперниками, которые не закрываются в обороне и дают пространство.

«Скамейка, стабильность, остался тренер с прошлого сезона, основной состав, плюс докупили ярких футболистов вперёд, от этого всё [у «Спартака] получается. Команды, которые закрываются, доставляют определённые сложности. «Спартак» летит вперёд и забивает, когда есть свободное пространство, — приводит слова Андрея Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, по итогам четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда набрала девять очков в четырёх матчах.