«Челси» покупает 18-летнего нападающего «Сантоса» Вашингтона за € 20 млн, включая бонусы

Лондонский «Челси» завершает приобретение 18-летнего форварда бразильского «Сантоса» Дейвида Вашингтона за € 20 млн, включая бонусы. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, молодой футболист уже прошёл медобследование и подписал с лондонским клубом контракт. Официально о переходе нападающего будет объявлено после подписания соглашения с «Сантосом». Синие заплатят за трансфер 18-летнего футболиста € 16 млн, ещё 4 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Дейвид Вашингтон — воспитанник академии «Сантоса». В нынешнем сезоне универсальный нападающий провёл 22 матчах и забил два гола. Ранее «Челси» объявил о переходе хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо.