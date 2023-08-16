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Александр Овечкин обратился к Артёму Дзюбе с пожеланиями

Александр Овечкин обратился к Артёму Дзюбе с пожеланиями
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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», обратился к нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.

«Пожелания Дзюбе? Удачи, в карьере — продолжения! Самое главное, чтобы забивал и двигался на поле, как в былые добрые времена. И здоровья, конечно!» — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Российский нападающий Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. Затем спортсмен продлил соглашение с командой ещё на сезон. Всего за «Локомотив» Дзюба в 17 матчах забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Прошлый сезон Дзюба начал в Турции в составе клуба «Адана Демирспор», где в пяти матчах забил один гол. В ноябре 2022 года Дзюба расторг с командой контракт.

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