«Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Торино» — Sky Sport Italia

Защитник «Торино» Мергим Войвода может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 28-летнего игрока заинтересованы сразу два клуба РПЛ — «Локомотив» и «Спартак», информирует Calciomercato со ссылкой на Sky Sport Italia.

Контракт защитника из Косово с «Торино» рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.

Войвода выступает за «Торино» с 2020 года. На его счету 48 матчей в составе сборной Косово, в которых он забил два гола.