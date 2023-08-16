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Салихова удивилась, что «Спартак» не поздравил Каттани с днём рождения

Салихова удивилась, что «Спартак» не поздравил Каттани с днём рождения
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала тот факт, что пресс-служба московского клуба не поздравила с днём рождения бывшего спортивного директора Луку Каттани.

«Удивительно, какой тщедушный нынешний менеджмент. Не поздравить Луку — человека, который за полгода сделал команду, которая взяла Кубок впервые за 19 лет, и подарил радость миллионам болельщиков «Спартака». Кое-кто называет себя болельщиком, но, видимо, он не радовался в тот день в «Лужниках», — приводит слова Салиховой Sport24.

15 августа Луке Каттани исполнился 41 год. 21 декабря 2021 года итальянец стал спортивным директором московского «Спартака». 13 июля 2022 года функционер покинул клуб.

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