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Овечкин — о знакомстве с Месси: нормальный парень. Любит то, что делает

Овечкин — о знакомстве с Месси: нормальный парень. Любит то, что делает
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Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как познакомился с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Знаком ли я с Месси? Даже фотку вместе сделали. Она по интернету летает. Смешной фотошоп: Месси большой, Овечкин рядом с ним маленький.

Как встретились? «Барселона» тогда проводила товарищеский матч в Вашингтоне. Была возможность у нас сходить на эту игру, подарить ему хоккейный свитер. На самом деле Месси — нормальный парень. Со всеми здоровается, общается. Видно, что он очень любит то, что делает», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

36-летний Месси летом подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами», сумев за шесть матчей войти в тройку лучших бомбардиров команды за всю историю. Аргентинец забил девять мячей.

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