Президент «Кальяри»: мы не заинтересованы в Адольфо Гайче
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Президент «Кальяри» Томмазо Джулини опроверг информацию о том, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перейдёт в его команду нынешним летом.
«Гайч может перейти в «Кальяри» летом? Нет, мы не заинтересованы в нём», — приводит слова Джулини Sport24.
24-летний Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор нападающий в 35 матчах забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года. Отметим, что в бытность игроком ЦСКА Гайч трижды отправлялся в аренды в другие европейские клубы — итальянские «Верону» и «Беневенто», а также испанскую «Уэску».
ЦСКА в следующем туре чемпионата России сыграет на выезде с московским «Динамо». Игра состоится 19 августа.
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