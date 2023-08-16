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Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт принял предложение «Аль-Насра»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт принял предложение «Аль-Насра»
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Футболист «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт согласился продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср». Об этом сообщает Football Talk в своём «твиттере» со ссылкой на журналиста Бадра Фархана.

По сведениям источника, 29-летний защитник дал согласие на переезд на Ближний Восток, а «горожане» открыты к продаже футболиста. В настоящее время сделка ожидает финансового одобрения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапорт, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» в это трансферное окно, среди заинтересованных в его услугах сторон назывался «Атлетик» (Бильбао). Эмерик выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «Сити» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

Прежде испанец с французскими корнями выступал как раз за «Атлетик», в составе которого он стал обладателем Суперкубка Испании в 2015 году.

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