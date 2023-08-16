Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт принял предложение «Аль-Насра»

Футболист «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт согласился продолжить карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср». Об этом сообщает Football Talk в своём «твиттере» со ссылкой на журналиста Бадра Фархана.
По сведениям источника, 29-летний защитник дал согласие на переезд на Ближний Восток, а «горожане» открыты к продаже футболиста. В настоящее время сделка ожидает финансового одобрения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии.
Напомним, ранее сообщалось, что Лапорт, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» в это трансферное окно, среди заинтересованных в его услугах сторон назывался «Атлетик» (Бильбао). Эмерик выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «Сити» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Прежде испанец с французскими корнями выступал как раз за «Атлетик», в составе которого он стал обладателем Суперкубка Испании в 2015 году.
- 16 августа 2023
-
11:32
-
11:30
-
11:25
-
11:11
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:47
-
10:35
-
10:31
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:54
-
09:49
-
09:41
-
09:31
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:16
-
09:12
-
09:09
-
09:00
-
08:30
-
08:23
-
08:14
-
07:23
-
06:46
-
06:00
-
05:45
-
04:32
-
04:19
-
03:43