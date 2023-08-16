Футболистка сборной Австралии: один из мальчиков плакал, узнав, что я девочка

Футболистка сборной Австралии Сэм Керр поделилась воспоминаниями о том, как в детстве ей приходилось притворяться мальчиком, чтобы играть в футбол на детском уровне. Керр вспоминает, что была вынуждена обрезать волосы и притворяться парнем около пяти лет.
«Я знала, что буду единственной девушкой в команде, но это меня совсем не беспокоило. Не хотела, чтобы ко мне относились по-другому только потому, что я девочка. Помню, как один из мальчиков плакал, когда узнал, что я девочка.
Как бы хорошо я ни играла на поле, физические различия между парнями и мной в конечном итоге стали слишком заметными. Игра в футбол [с возрастом] стала слишком грубой. Однажды я пришла домой с игры с ещё одним синяком под глазом и окровавленной губой, и тогда мой отец и брат сказали: «Нет, так больше продолжаться не может», — написала Керр в своей книге, её слова приводит Daily Mail.
Сэм Керр подарила футболку юной болельщице:
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