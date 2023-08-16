Полузащитник «Крыльев» Витюгов: игра с «Рубином» — своеобразное дерби для нас
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов назвал предстоящий матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» принципиальным.
«Это своеобразное дерби, принципиальная игра для болельщиков. Противостояние Самары против Казани. Настраиваемся самым серьёзным образом, будем играть на победу», — приводит слова Витюгова «Матч ТВ».
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином» пройдёт в эту пятницу, 18 августа. Игру примет стадион «Ак Барс Арена». Начало — в 19:30 мск.
После четырёх проведённых матчей в рамках чемпионата России «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Рубин» расположился на 14-й строчке, имея в своём активе только два очка.
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