Игрок «Крыльев» Хубулов: чувствую своё развитие как футболиста — приспособился к РПЛ
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Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов сообщил, что чувствует собственное развитие, выступая в Российской Премьер-Лиге.
«Чувствую собственное развитие как футболиста. По сравнению с прошлым сезоном я больше приспособился к этому чемпионату. Сейчас у меня происходит рост, но уверен, что можно расти ещё больше», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
К «Крыльям Советов» 22-летний Хабулов присоединился 15 июля 2022 года. Прежде россиянин выступал за владикавказскую «Аланию», с февраля 2023 года по завершение сезона-2022/2023 Владимир играл в «Химках» на правах полугодичной аренды. За подмосковную команду он провёл восемь игр в рамках Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
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