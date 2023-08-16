«Рома» объявила о возвращении чемпиона мира Леандро Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешёл в итальянскую «Рому». Об этом сообщает пресс-служба римской команды на официальном сайте. Контракт с действующим чемпионом мира подписан на два сезона.

«Возвращение в Рим — это всегда волнительно, а играть в футболке «Ромы» — тем более. Благодарю болельщиков за приём, который они оказали мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере.

В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, теперь же хочу продолжать побеждать и убеждён, что смогу это делать с «Ромой», — передаёт слова Паредеса пресс-служба «Ромы» на официальном сайте.

29-летний Паредес играл за «Рому» с 2014 по 2017 год, откуда перешёл в «Зенит». Затем он выступал за «Ювентус» и «ПСЖ».