«Рома» объявила о возвращении чемпиона мира Леандро Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешёл в итальянскую «Рому». Об этом сообщает пресс-служба римской команды на официальном сайте. Контракт с действующим чемпионом мира подписан на два сезона.
«Возвращение в Рим — это всегда волнительно, а играть в футболке «Ромы» — тем более. Благодарю болельщиков за приём, который они оказали мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере.
В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, теперь же хочу продолжать побеждать и убеждён, что смогу это делать с «Ромой», — передаёт слова Паредеса пресс-служба «Ромы» на официальном сайте.
29-летний Паредес играл за «Рому» с 2014 по 2017 год, откуда перешёл в «Зенит». Затем он выступал за «Ювентус» и «ПСЖ».
- 16 августа 2023
-
11:32
-
11:30
-
11:25
-
11:11
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:47
-
10:35
-
10:31
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:54
-
09:49
-
09:41
-
09:31
-
09:24
-
09:22
-
09:20
-
09:16
-
09:12
-
09:09
-
09:00
-
08:30
-
08:23
-
08:14
-
07:23
-
06:46
-
06:00
-
05:45
-
04:32
-
04:19
-
03:43