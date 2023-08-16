«Их уже никто не боится». Ловчев высказался о положении «Зенита»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нынешнем положении «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубых уже никто не боится, любая команда надеется взять очки в игре с «Зенитом».

«Зенит» адаптируется без Малкома, перестраивает игру, меняет схему и, главное, ищет нового лидера. Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создаёт моменты, соответственно, и голов меньше забивается. И чем дольше счёт 1:0, тем больше у соперника появляется надежда на результат. Никто «Зенит» уже не боится, все выходят с надеждой на очки.

Но при всём при этом именно у «Зенита» лучший в лиге состав. Уверен, команда будет набирать форму и будет претендовать именно на чемпионство, более того — это и есть главный претендент.

По моменту спорному в конце игры — понимаю возмущение Воронежа, там была рука, но раньше-то был фол. Кроме того, прилично в первом тайме хлестали Клаудиньо. И таких игроков, которые игру раскрашивают, дают зрелищность, надо защищать. Этот бразилец не симулировал, ног не убирал и не пытался никого обмануть — и возмущение мне понятно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.