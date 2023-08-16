«Аль-Хиляль» договорился с «Севильей» по трансферу голкипера Боно

Саудовский «Аль-Хиляль» согласовал стоимость вратаря «Севильи» Яссина Боно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, саудовцы заплатят испанцам € 19 млн плюс 2 млн в виде бонусов. В данный момент «Аль-Хиляль» ведёт переговоры с самим игроком, договариваясь с ним об условиях личного соглашения. Ожидается, что вскоре все стороны придут к полному соглашению.
Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» вышла из переговоров по Боно, поскольку не смогла предложить футболисту зарплату, соответствующую той, что предложил саудовский клуб. В прошедшем сезоне на счету Яссина 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).
Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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