Созин: Рахимов — эксперт. Неужели в начале июня не понимал, что «Рубину» нужно усиление?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации казанского «Рубина», который показывает неубедительные результаты после возвращения в РПЛ.
«Рубин» – это всё же клуб с достижениями, который не один раз выигрывал наш чемпионат, играл в Лиге чемпионов. И представляет он очень серьёзную республику. И вот в таком клубе главный тренер вдруг заявляет, в середине августа, что ему нужно усиление.
Я этого не понимаю. Рахимов – опытнейший тренер, эксперт. Неужели в начале июня он не понимал, что нужно будет усиление? Почему оно понадобилось только после провального старта? Спортивный директор и президент не видели, что состав не соответствует уровню РПЛ? Самое печальное, что догонять-то конкурентов Рахимову будет сложнее. А такими темпами – может случиться так, что догонять придётся не ему», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 16 августа 2023
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