Сёмин: «Манчестер Сити» — явный фаворит Суперкубка, но «Севилья» очень амбициозная команда

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».

«Манчестер Сити» — явный фаворит, но «Севилья» очень амбициозная команда. Думаю, что они дадут бой сегодня. «Сити» всё придает силы. В первую очередь придаёт силы их тренированность, их подготовка к матчу. Они серьёзно подготовились к матчу. «Сити» будет готов на 100 процентов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Манчестер Сити» в статусе победителя Лиги чемпионов сыграет с «Севильей», ставшей обладателем трофея Лиги Европы по итогам сезона-2022/2023, сегодня, 16 августа. Встречу примет стадион «Караискакис» (Пирей, Греция). Начало — в 22:00 мск.