Ловчев: нападки Дзюбы на журналистов связаны с тем, что у «Локо» серьёзные проблемы в игре

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о неубедительных результатах «Локомотива» в сезоне-2023/2024. По его мнению, конфликт Артёма Дзюбы с журналистом — это следствие игровых проблем железнодорожников.

«По «Локо»: дело не только в отсутствии Дзюбы. Вопрос в том, что игры в атаке не было вообще — команда спаслась в самом конце, а «Локо» предстал командой Первой лиги.

У меня впечатление, что игрокам «Локо» как-то стало некому и нечего доказывать — а надо бы. Уверен, что все эти нападки Дзюбы на журналистов связаны с тем, что у команды есть проблемы в игре — и серьёзные. Все нервничают. А надо пахать.

Что касается конфликта Дзюбы с журналистом. Это следствие того, что Артём всё дальше отдаляется от футбола — то он [самоудовлетворяется], то в шоу участвует, то конфликтует с журналистами. Там футбола всё меньше, игрок сосредоточен на чём-то другом. И притяжение всех этих скандалов логично — в том мире, в котором Артём сейчас живёт, так, наверное, принято.

Мне понравились слова Акинфеева — Игорь сказал, что один раз посмотрел шоу и всё — неинтересно. А я не смотрел ни разу — футбол интереснее, но там Артёма всё меньше», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.