В «Динамо» сообщили, что Арсен Захарян вернулся к тренировкам с командой

В «Динамо» сообщили, что атакующий полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам с московской командой на фоне новостей о возможном срыве его трансфера в испанский «Реал Сосьедад».

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» достигли договорённости о переходе Захаряна, а 20-летний полузащитник подпишет контракт с новым клубом на четыре или пять лет. Отмечалось, что футболист вскоре должен будет пройти медосмотр для оформления трансфера. Позже источники «Чемпионата» сообщили, что в переговорах между Арсеном Захаряном и «Реалом Сосьедад» возникли проблемы.