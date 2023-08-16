Хавбек «Кристал Пэлас» Дукуре — приоритетная цель «Ливерпуля» для усиления полузащиты

«Ливерпуль» активизировал интерес к 23-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас» Шейку Дукуре, сообщает издание Independent.
По сведениям источника, после неудачных попыток переманить Мойсеса Кайседо у «Брайтона» и Ромео Лавиа у «Саутгемптона» мерсисайдцы сосредоточили своё внимание на Дукуре из «Кристал Пэлас». Отмечается, что малийский хавбек хочет играть на «Энфилде». Ориентировочная стоимость Шейка составляет почти € 70 млн.
К «Кристал Пэлас» Дукуре присоединился прошлым летом из французского «Ланса». В дебютном сезоне за «орлов» малиец провёл 34 матча в рамках английской Премьер-лиги и отдал три результативные передачи. Ранее этим летом «Ливерпуль» приобрёл Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера, потеряв при этом Джордана Хендерсона и Фабиньо.
- 16 августа 2023
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:11
-
14:08
-
14:03
-
13:52
-
13:45
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:21
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:50
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:29
-
12:18
-
12:13
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
12:00
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:25
-
11:11
-
11:05
-
11:02