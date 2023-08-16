Хавбек «Кристал Пэлас» Дукуре — приоритетная цель «Ливерпуля» для усиления полузащиты

«Ливерпуль» активизировал интерес к 23-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас» Шейку Дукуре, сообщает издание Independent.

По сведениям источника, после неудачных попыток переманить Мойсеса Кайседо у «Брайтона» и Ромео Лавиа у «Саутгемптона» мерсисайдцы сосредоточили своё внимание на Дукуре из «Кристал Пэлас». Отмечается, что малийский хавбек хочет играть на «Энфилде». Ориентировочная стоимость Шейка составляет почти € 70 млн.

К «Кристал Пэлас» Дукуре присоединился прошлым летом из французского «Ланса». В дебютном сезоне за «орлов» малиец провёл 34 матча в рамках английской Премьер-лиги и отдал три результативные передачи. Ранее этим летом «Ливерпуль» приобрёл Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера, потеряв при этом Джордана Хендерсона и Фабиньо.