Булыкин: «Сити» — фаворит, но «Севилья» мистическим образом умеет выигрывать финалы

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей».
«Сити» — фаворит. Должны сегодня выигрывать. Но «Севилья» мистическим образом умеет выигрывать финалы и выходить из серьёзных кризисов. Интересно, как получится в этом финале. Мне кажется, что «Сити» выиграет. Они сильнее и безусловные фавориты. Для Гвардиолы не будет ничего страшного, если они проиграют. Все взоры обращены на АПЛ и Лигу чемпионов. Это как дополнительный трофей, но ничего не значит и ничего не приносит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Манчестер Сити» в статусе победителя Лиги чемпионов сыграет с «Севильей», ставшей обладателем трофея Лиги Европы по итогам сезона-2022/2023, сегодня, 16 августа. Встречу примет стадион «Караискакис» (Пирей, Греция). Начало — в 22:00 мск.
- 16 августа 2023
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