Родриго рассказал, как отец разозлился на него за отказ уходить в «Барселону»

Бывший нападающий «Сантоса» Родриго Гоэс, ныне выступающий за мадридский «Реал», подтвердил, что у него на руках было предложение от «Барселоны», но он до последнего ждал контракт от «сливочных».

«С «Барселоной» было всё согласовано, осталось только подписать контракт. Я спросил у отца про предложение от «Реала». Были предложения от множества команд, но не от него. Тогда я попросил его подождать до конца недели, за что отец на меня разозлился: «Ты шутишь? У нас такое предложение от «Барселоны». Ты можешь сыграть с Месси и просишь меня подождать?» — приводит слова Родриго Marca.

Видеообзор. «Атлетик Б» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2023/2024. 1-й тур:

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