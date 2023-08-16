Родриго рассказал, как отец разозлился на него за отказ уходить в «Барселону»
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Бывший нападающий «Сантоса» Родриго Гоэс, ныне выступающий за мадридский «Реал», подтвердил, что у него на руках было предложение от «Барселоны», но он до последнего ждал контракт от «сливочных».
«С «Барселоной» было всё согласовано, осталось только подписать контракт. Я спросил у отца про предложение от «Реала». Были предложения от множества команд, но не от него. Тогда я попросил его подождать до конца недели, за что отец на меня разозлился: «Ты шутишь? У нас такое предложение от «Барселоны». Ты можешь сыграть с Месси и просишь меня подождать?» — приводит слова Родриго Marca.
Видеообзор. «Атлетик Б» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2023/2024. 1-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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