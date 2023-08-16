Изидор назвал двух футболистов «Локомотива», которые могут заиграть в топ-клубе Европы

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие футболисты железнодорожников имеют шансы заиграть в европейском топ-клубе.
«Например, Тикнизян и Пиняев. Но у нас много хороших игроков. Я назвал только двоих, но, думаю, многие могли бы», — приводит слова Изидора Sport24.
24-летний Наир Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Прежде футболист играл за ЦСКА, с которым выиграл Суперкубок России в 2018 году. 18-летний Сергей Пиняев стал игроком железнодорожников в конце декабря 2022 года. Дебютировал за клуб россиянин 22 февраля 2023 года в первом матче 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком» (0:1), выйдя на поле в стартовом составе.
В настоящий момент «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков по итогам четырёх проведённых встреч в сезоне-2023/2024.
- 16 августа 2023
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