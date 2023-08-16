Кичин: Россия ничего не потеряет от перехода в Азию, кроме рейтинговых очков

Защитник «Енисея» и сборной Кыргызстана Валерий Кичин прокомментировал плюсы, которая получит сборная России в случае перехода в Азию.
«Что сборная России может приобрести от перехода в Азию? Азиатская конфедерация ничем не хуже европейской. Чемпионат мира тому подтверждение. Точно ничего не потеряет, кроме рейтинговых очков. Придется сначала играть с Бутаном, Непалом.
Ничего не потеряет относительно нынешних ограничений УЕФА? Сейчас же у России ничего нет, правильно? А так будут официальные матчи, возможность попасть на чемпионат мира. Клубный уровень в Европе точно сильнее, но не сборных.
В Азии тоже есть команды, которые постоянно участвуют на чемпионате мира. Да, это не топ-сборные, но тоже сильные. Если бы РФС все-таки перешел, сборная России была бы одним из претендентов на победу в Кубке Азии, а клубы – фавориты азиатских кубков», — приводит слова Кичина Sports.ru.
- 16 августа 2023
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