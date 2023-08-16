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Александр Горшков: у Спаллетти всё получится в сборной Италии, он сильный тренер

Александр Горшков: у Спаллетти всё получится в сборной Италии, он сильный тренер
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Экс-футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможное назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии.

«Думаю, у Спаллетти всё получится в сборной Италии. Он показал такой хороший результат в прошлом сезоне. Лучано — сильный тренер. Надеюсь, он справится с задачами в сборной Италии. «Наполи» тоже давно не становился чемпионом. А кого ещё можно было назначить главным тренером? Спаллетти — свежий пример, он доказал своей работой», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Напомним, ранее пост главного тренера итальянцев покинул экс-наставник «Зенита» Роберто Манчини. Он заявил, что его преемником в сборной Италии станет Лучано Спаллетти. В сезоне-2022/2023 «Наполи» под руководством Спаллетти стал чемпионом Италии.

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