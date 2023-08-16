Австралия — Англия: англичанки вышли вперёд на 71-й минуте

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия) проходит второй полуфинальный матч женского чемпионата мира по футболу. Играют местная сборная Австралии и Англия. Стартовый свисток Тори Пенсо прозвучал в 13:00 мск.
На 71-й минуте Англия вновь вышла вперёд: точным ударом отметилась Лорен Хемп.
На 36-й минуте сборная Англии вышла вперёд: с передачи Алессии Руссо точным ударом отметилась Элла Тун. На 63-й минуте Сэм Керр нанесла дальний удар, которым сравняла счёт в матче.
Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.
Отметим, что победитель пары Австралия — Англия сыграет в финале женского чемпионата мира — 2023 с командой Испании. Решающий матч турнира состоится 20 августа. Встреча за третье место состоится 19 августа.
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