В финале женского чемпионата мира сыграют сборные Англии и Испании

Завершился последний полуфинальный матч на женском чемпионате мира 2023 года. Сборная Англии обыграла хозяек турнира команду Австралии (3:1) и вышла в финал турнира. В другом матче Испания переиграла Швецию (2:1). Таким образом, в решающем матче чемпионата мира по футболу среди женщин сыграют сборные Испании и Англии. Матч пройдёт 20 августа.

Отметим, что для обеих команд участие в финале чемпионата мира станет первым. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия — действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.

Англия участвовала на чемпионатах мира три раза, завоевав бронзовые медали. Испания до этого первенства мира принимала участие в соревнованиях подобного уровня дважды.