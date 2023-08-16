Артём Дзюба не стал извиняться перед журналистом за грубый ответ в его адрес

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не стал извиняться перед журналистом за грубость и угрозы в его адрес. Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место».

«Между журналистом и Дзюбой был диалог по ВКС. Извинения от Артёма мы не услышали.

Дзюба признал свою вину в том, что не сдержался. Журналист не воспринял оскорбление в свой адрес», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.