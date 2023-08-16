Деку занял должность спортивного директора «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Деку стал новым спортивным директором каталонцев. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Контракт с 45-летним португальцем бразильского происхождения заключён на три года, указано в опубликованном на официальном сайте «Барселоны» заявлении. Деку будет отвечать за формирование спортивной философии сине-гранатовых и заниматься поиском новых игроков вместе со службой скаутов и главным тренером первой команды Хави.

До закрытия летнего трансферного окна Деку будет работать в паре с занимавшим на протяжении последних лет должность спортивного директора каталонцев Матеу Алемани, который 2 сентября покинет «Барселону». Отметим, что Деку выступал за сине-гранатовых в период с 2004 по 2008 год. Вместе с «Барселоной» португалец дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.