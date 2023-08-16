Представители «Локо» на КДК объяснили слова Дзюбы «засуну телефон в одно место» журналисту

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, как представители «Локомотива» объяснили слова нападающего Артёма Дзюбы «засуну телефон в одно место» журналисту.

«Артём не ответил на вопрос, куда мог засунуть телефон. Но ответили представители «Локомотива»: мог засунуть в карман или за шиворот», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место».