Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шунин: абсолютно не думал о 100-м «сухом» матче. Важнее, что я уже попал в клуб Яшина

Шунин: абсолютно не думал о 100-м «сухом» матче. Важнее, что я уже попал в клуб Яшина
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал достижение отметки в 100 «сухих» матчей. Напомним, юбилейным «сухим» матчем для голкипера стала игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:0). Также эта встреча стала для голкипера 350-й в составе московского клуба во всех турнирах.

«До игры абсолютно не думал, что у меня вот-вот должен быть 100-й «сухой» матч. Я понимал, что в клуб Яшина уже попал, сыграл 100 официальных матчей на ноль – для меня этот результат гораздо важнее. В клубе Яшина учитываются все официальные матчи, а здесь — только в Премьер-Лиге. Так что сотню я уже покорил, поэтому об этой сотне думал меньше. Был больше сосредоточен на игре.

Когда мы приехали на стадион, за мной шёл наш оператор с камерой. Он спросил, как я себя чувствую перед 350-м матчем за «Динамо». Я был удивлён – думал, что игр у меня меньше. Мы недавно общались в раздевалке с Костей Тюкавиным и Федей Смоловым, и Костя спросил, сколько матчей я сыграл. Я ответил, что где-то 325-327.
И вот после разговора с оператором я зашёл в раздевалку, и мы с Фомой решили посмотреть, сколько матчей сыграл Александр Новиков – знаю, что он единоличный лидер. Увидел, что до него мне ещё 45 игр. С одной стороны, это достаточно много. С другой, полтора сезона», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Динамо» наказало команду Игнашевича за идентичные ошибки. Исторический матч для Шунина!
«Динамо» наказало команду Игнашевича за идентичные ошибки. Исторический матч для Шунина!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023