Шунин: абсолютно не думал о 100-м «сухом» матче. Важнее, что я уже попал в клуб Яшина

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал достижение отметки в 100 «сухих» матчей. Напомним, юбилейным «сухим» матчем для голкипера стала игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:0). Также эта встреча стала для голкипера 350-й в составе московского клуба во всех турнирах.

«До игры абсолютно не думал, что у меня вот-вот должен быть 100-й «сухой» матч. Я понимал, что в клуб Яшина уже попал, сыграл 100 официальных матчей на ноль – для меня этот результат гораздо важнее. В клубе Яшина учитываются все официальные матчи, а здесь — только в Премьер-Лиге. Так что сотню я уже покорил, поэтому об этой сотне думал меньше. Был больше сосредоточен на игре.

Когда мы приехали на стадион, за мной шёл наш оператор с камерой. Он спросил, как я себя чувствую перед 350-м матчем за «Динамо». Я был удивлён – думал, что игр у меня меньше. Мы недавно общались в раздевалке с Костей Тюкавиным и Федей Смоловым, и Костя спросил, сколько матчей я сыграл. Я ответил, что где-то 325-327.

И вот после разговора с оператором я зашёл в раздевалку, и мы с Фомой решили посмотреть, сколько матчей сыграл Александр Новиков – знаю, что он единоличный лидер. Увидел, что до него мне ещё 45 игр. С одной стороны, это достаточно много. С другой, полтора сезона», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.