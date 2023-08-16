Сёмин: «Спартак» и «Зенит» готовы бороться за чемпионство, Семак утрясёт все нюансы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

«Шансы равны. Обе команды готовы бороться за чемпионство. Кто в этом матче будет больше готов физически и психологически, тот и победит.

С чем связан неудачный старт «Зенита»? Во-первых, ушёл Малком – лучший игрок прошлого сезона. Во-вторых, не все игроки прошли предсезонную подготовку, не все вовремя приехали в тренировочный лагерь «Зенита». Сейчас уже подошло время. Семак все эти нюансы утрясёт, и «Зенит» будет «Зенитом». Закончится сезон, и мы будем делать выводы, был ли трансфер Фернандеса удачным или неудачным для сине-бело-голубых. Марио сыграл всего одну-две встречи», – приводит слова Сёмина Metaratings.