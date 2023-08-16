Агент: Кайо здорово начал сезон, при Ивиче он демонстрирует уверенную игру

Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы игрока «Краснодара» Кайо, прокомментировал игру защитника на старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Кайо здорово начал сезон, мы довольны. При Ивиче он демонстрирует уверенную игру», — сказал агент в интервью «РБ Спорт».

С начала сезона-2023/2024 Кайо Панталеан провёл за «Краснодар» пять матчей, в которых забил один гол. 27-летний бразильский защитник стал игроком «быков» летом 2019 года, перейдя из португальского клуба «Санта-Клара» за € 3 млн.

Напомним, «Краснодар» выиграл все четыре матча нового сезона РПЛ и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. В четырёх стартовых турах «быки» пропустили только один гол, меньше всех в чемпионате России.