Агент: Кайо здорово начал сезон, при Ивиче он демонстрирует уверенную игру
Поделиться
Футбольный агент Нето Хеновес, представляющий интересы игрока «Краснодара» Кайо, прокомментировал игру защитника на старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
«Кайо здорово начал сезон, мы довольны. При Ивиче он демонстрирует уверенную игру», — сказал агент в интервью «РБ Спорт».
С начала сезона-2023/2024 Кайо Панталеан провёл за «Краснодар» пять матчей, в которых забил один гол. 27-летний бразильский защитник стал игроком «быков» летом 2019 года, перейдя из португальского клуба «Санта-Клара» за € 3 млн.
Напомним, «Краснодар» выиграл все четыре матча нового сезона РПЛ и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. В четырёх стартовых турах «быки» пропустили только один гол, меньше всех в чемпионате России.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
17:37
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:13
-
17:10
-
17:01
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:02
-
16:01
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:29
-
15:27
-
15:15
-
15:11
-
15:07
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:30
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:11
-
14:08
-
14:03
Партнерский контент