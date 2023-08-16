Билялетдинов — о Дзюбе: в таких ситуациях надо сдерживаться, учитывая узнаваемость Артёма

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о недавнем конфликте нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы с журналистом, а также рассказал, как игроку стоило бы вести себя в подобных ситуациях.
«Он — публичная личность, находился на стадионе. Неважно, был в заявке или не был. Наверное, какое‑то наказание должно быть. Не знаю, адекватно ли оно содеянному. Ничего страшного, в принципе, он может играть. В таких ситуациях по‑любому надо сдерживаться, тем более таким людям, которые везде узнаваемы. У Артёма опыт в футболе большой, должен понимать — где он находится», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».
Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место».
- 16 августа 2023
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