«Вечное пятно позора». Бразильский журналист – о переходе Неймара в «Аль-Хиляль»

Репортёр и редактор бразильского издания Ge Globo Кайке Андраде раскритиковал решение Неймара перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

«Переход Неймара в «Аль-Хиляль» останется вечным пятном позора в его карьере. Бразилец — один из лучших талантов своего поколения, и уйти из европейского футбола в 31 год, чтобы играть в Саудовской Аравии, значит уйти от реальной возможности добиться гораздо большего, чего он уже достиг.

Важно отметить, что достижения Неймара на данный момент бесспорны. Однако для тех, кто следит за карьерой Неймара и знает его потенциал, мнение о том, что он мог бы пойти дальше, неоспоримо. На европейской футбольной арене в предыдущее десятилетие Неймар всегда выделялся и показывал хороший футбол, однако его затмили Криштиану Роналду и Лионель Месси. Нет ничего плохого в том, чтобы стоять сразу за двумя величайшими гениями, которых когда-либо видел спорт. Когда CR7 ушёл в «Аль-Наср», а Лео перебрался в «Интер Майами», у Нея появляется прекрасная возможность стать главной звездой европейского футбола.

Если бы приоритетом бразильца было построение великой карьеры, сейчас он не поехал бы в Саудовскую Аравию», – написал Андраде.