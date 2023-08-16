Вратарь «Динамо» Шунин рассказал, какие матчи своей карьеры считает особенными

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о самых памятных матчах за свою карьеру.
«Наверное, матч с «Балтикой» особенный – 350-й за «Динамо» и 100-й на ноль в Премьер-Лиге. Ещё мой второй матч и первый на ноль в карьере – с «Лучом». Мы летели во Владивосток восемь часов, игра была сложная. Потом с «Краснодаром» в сезоне-2021/2022, когда я попал в клуб Яшина. Игра с «Ахматом» – 102-й сухарь, когда я отдал голевой пас на Костю Тюкавина.
Ещё назову матч с ПСВ на выезде в Лиге Европы. Важный матч, я тогда сыграл классно, попал в сборную тура. После этого мы договорились о подписании нового контракта с «Динамо». Это была проверка себя, я убедился, что нужно продолжать много тренироваться и конкурировать за место в составе. Вообще в футболе каждый матч как экзамен, если один раз ошибешься – ничего, бывает. После второй ошибки подряд третьего шанса могут уже не дать. Каждый матч на ноль даётся непросто – это значит, что, скорее всего, вратарь реально выручал», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 августа 2023
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