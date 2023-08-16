У игрока «Арсенала» Тимбера диагностирован разрыв передней крестообразной связки

Игрок лондонского «Арсенала» Юрриен Тимбер, получивший тяжёлую травму, прошёл дополнительное медицинское обследование, по итогам которого у защитника диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.

«В дополнение к подробным тестам, проведённым в субботу специалистами-консультантами, мы можем подтвердить, что Юрриен Тимбер получил травму передней крестообразной связки правого колена.

Юрриен перенесёт операцию в ближайшие дни и будет выведен из строя на некоторое время.

Опыт и умения нашей медицинской команды и всех сотрудников клуба теперь будут сосредоточены на программе реабилитации Юрриена, чтобы он быстро поправился и вернулся в игру как можно скорее», – сообщает пресс-служба «Арсенала».

Этим летом 22-летний защитник перешёл из амстердамского «Аякса» в «Арсенал», который заплатил за него € 40 млн. В составе «канониров» Тимбер успел принять участие в двух матчах и завоевать Суперкубок Англии. Игрок имеет на своём счету 15 матчей за основную сборную Нидерландов.