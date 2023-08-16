Антон Шунин: мне бы хотелось сыграть больше всех матчей за «Динамо». Двигаюсь к этой цели

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что хотел бы сыграть больше всех матчей за бело-голубых и сейчас движется к этой цели.

«Когда ставишь задачу перед собой, то видишь только цель. Мне бы хотелось сыграть больше всех матчей за «Динамо» – клуб, который меня воспитал. Я двигаюсь к ней, и это очередная личная победа», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, недавно Шунин провёл свой сотый «сухой» матч за «Динамо». Юбилейным «сухим» матчем для голкипера стала игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой», где бело-голубые одержали уверенную победу со счётом 2:0. Эта встреча также стала для голкипера 350-й в составе московского клуба во всех турнирах.