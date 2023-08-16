В полиции Новой Зеландии прокомментировали отказ предоставлять эскорт главе ФИФА

Представитель полиции Новой Зеландии прокомментировал отказ предоставить кортеж президенту ФИФА Джанни Инфантино во время визита на чемпионат мира по футболу среди женщин.

«Полиция Новой Зеландии получила запрос, который был отклонен после его оценки на соответствие стандартным оперативным процедурам. Это внутриведомственный вопрос, больше никаких комментариев», — приводит слова неназванного представителя полиции Новой Зеландии Canberra Times со ссылкой на AAP.

Сообщается, что ФИФА регулярно требует VIP-обслуживания для Инфантино на турнирах под эгидой организации, в том числе на встречах с лидерами стран. Обычно ФИФА вносит в соглашения о проведении турниров соответствующие пункты, которые обязывают принимающие страны и города обеспечивать безопасность перемещения не только для спортсменов, но и для руководства футбольной организации.

Напомним, чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США.