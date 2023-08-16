«Манчестер Сити» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 16 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Встреча пройдёт на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Франсуа Летексье (Франция). Матч начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Севилья» до этого шесть раз участвовала в розыгрыше Суперкубка УЕФА, но смогла завоевать трофей лишь однажды — в 2006 году. «Манчестер Сити» же впервые поборется за победу в данном турнире. «Горожане» выступают в данном турнире на правах победителя Лиги чемпионов, «Севилья» стала обладателем Лиги Европы в прошлом году.
В прошедшем сезоне чемпионата Англии английский «Манчестер Сити» стал чемпионом страны. По истечении 38 туров «Сити» заработал 89 очков и выиграл золотые медали. Также Испанская «Севилья» завершила сезон на 12-м месте. Клуб заработал за то же количество сыгранных матчей всего 49 очков.
- 16 августа 2023
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