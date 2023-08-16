Акинфеев: Марио Фернандес и Медина сделали свой выбор, дай бог им здоровья и удачи

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о переходе двух бывших игроков армейцев, Марио Фернандеса и Хесуса Медины, в клубы-конкуренты. Напомним, Фернандес этим летом перешёл в санкт-петербургский «Зенит», а Медина стал игроком московского «Спартака».

«Фернандес говорил, что никуда не перейдёт? Это дело каждого! Не верите, что эта история меня не зацепила? Как она могла меня зацепить? Он играл со мной много лет, а я плакал, когда уходили Дзагоев и Фернандес, значит, он стал частью моей души? Это не часть души! Она у меня совсем другая: семья, родители, моя жена, мои дети. А это эмоции, которые ты можешь себе позволить на определённых мероприятиях. Сергей Игнашевич уходил — у меня слёзы были, братья Березуцкие — тоже!

Фернандес никакого первого номера в этой истории не играет. Он сделал свой выбор, дай бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор — и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал!

Лукавлю? Нет, почему? Почему я должен следить за кем‑то, кто что делает в своей жизни? Это его жизнь, он выбирает свои моменты, свою историю. У него есть семья, дети, агенты, которые подсказывают. Для них это лучше. Пусть люди живут так, как они хотят. Зачем к кому‑то в дом, огород смотреть? Нравится ему так — ок! Так же меня про Медину спрашивали. Сделал Хесус свой выбор — дай бог ему здоровья тоже! Пускай!», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».