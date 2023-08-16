«Краснодар» согласовал переход Витора Тормены за € 2 млн – источник

«Краснодар» договорился с португальской «Брагой» о трансфере 27-летнего центрального защитника Витора Тормены, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма сделки составит около € 2 млн. Российскому клубу удалось снизить цену, поскольку контракт бразильца с «Брагой» истекал через год. Сообщается, что футболист подпишет с «быками» договор на два года с опцией продления ещё на один сезон.

Тормена является воспитанником бразильского клуба «Сан-Паулу». В Европу футболист перебрался летом 2017 года. Он выступал в Португалии за «Жил Висенте», «Портимоненсе» и «Брагу», с которой выиграл Кубок страны и Кубок португальской лиги. В качестве игрока «Браги» Тормена провёл 18 матчей в Лиге Европы, забив в этом турнире один гол.