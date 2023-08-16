«Челси» выставил Льюиса Холла на продажу. Клуб рассчитывает выручить около € 35 млн

«Челси» решил расстаться с 18-летним защитником Льюисом Холлом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб уже выставил молодого игрока обороны на продажу. Боссы «синих» намерены выручить с продажи Холла не меньше € 35 млн.

Отмечается, что ещё недавно защитник был близок к переходу в «Кристал Пэлас» на правах аренды, однако в последний момент сделка сорвалась.

Холл является воспитанником «Челси». В структуре клуба он находится на протяжении 11 лет (с 2012 года). В сезоне-2022/2023 молодой защитник провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе в «Челси».