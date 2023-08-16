Акинфеев: меня про Медиалигу спрашивают чаще, чем про футбол, но зарекаться от неё не буду

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к Медийной футбольной лиге, а также признался, что не может пообещать, что никогда не будет там играть.

«Буду ли зарекаться от Медиалиги? Да я не зарекаюсь в жизни. Меня про Медиалигу больше спрашивают, чем про футбол в последнее время. Играют ребятки — пускай играют себе. Это футбол? Да, это футбол! Я там не могу оказаться. Ещё раз повторю: это футбол, они там играют. 40–50% бывших футболистов, им это нравится. Шоу! Супер всё! Пожалуйста!», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Напомним, победу в минувшем сезоне Медийной футбольной лиги одержала команда «Родина Медиа». Второе место заняли 2DROTS, а третье — «Амкал». Эти три команды были приглашены в Фонбет Кубок России. Первый раунд Пути регионов сумели преодолеть «Амкал» и 2DROTS, уже выступавшие в Кубке в прошлом сезоне. «Родина Медиа» вылетела.