«Ювентус» отдал полузащитника Николо Равеллу в аренду в «Лацио»

Полузащитник «Ювентуса» и молодёжной сборной Италии Николло Ровелла перешёл в «Лацио» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

21-летний хавбек проведёт в «Лацио» как минимум два сезона. После этого римляне могут воспользоваться опцией выкупа и оставить молодого футболиста в своём клубе.

Ровелла перешёл в «Ювентус» в январе 2021 года из «Дженоа» и сразу был отдан обратно в аренду. Летом прошлого года футболист вернулся в туринский клуб и, сыграв в трёх матчах Серии A, ушёл в аренду в «Монцу». Ровелла выступал за сборную Италии на молодёжном чемпионате Европы — 2023.

В сезоне-2022/2023 Ровелла провёл 27 матчей за «Монцу» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Лацио» экс-полузащитника «Айнтрахта» Даити Камады.