Датский журналист: Неймар продаёт своё имя убийце с топором

Главный редактор датского ресурса Tipsbladet Троэлс Багер Тёгерсен жёстко раскритиковал переход Неймара в «Аль-Хиляль».

«Неймар продаёт своё имя убийце с топором. Я знаю, что это звучит очень резко, но в этом и заключается суть всей этой торговли. Дело не в футболе. Мы будем наблюдать за Неймаром, восхищаться его дорогущим трансфером и его великолепной игрой, забывая, что в Саудовской Аравии одна из самых жестоких диктатур в мире, что местные власти в ответе за гибель тысяч мирных жителей в Йемене, что глава государства, Мохаммед бен Сальман, несёт личную ответственность за всё это, включая убийство и расчленение журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Я большой поклонник Неймара и защищал его бесчисленное количество раз. Для меня он, пожалуй, лучший дриблёр в мире за последние 12 лет. Есть что-то старомодное в его склонности всегда пускаться в обводку, чем я полностью одержим в эти годы, когда всё решает эффективность и осторожность. Но уже в 2018 году он стал подставным лицом диктатуры Катара в сделках по отмыванию денег, когда перешёл в катарский клуб «ПСЖ».

А теперь он становится живым послом одного из самых жестоких режимов на планете, потому что в этом вся суть этой смены клуба, независимо от того, какую ложь вы услышите в ближайшие дни и недели», — написал в своей колонке Троэлс Багер Тёгерсен.