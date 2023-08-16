Игорь Акинфеев сказал, что в 2028 году ещё будет играть в ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда планирует завершить карьеру профессионального футболиста, а также намекнул, что хочет всё ещё играть в составе армейцев в 2028 году.

«Говорят, что есть два мнения: что Акинфеев определился, когда он будет заканчивать с футболом и что Игорь, пока не станет чемпионом России, с футболом не закончит? На данный момент вообще никакой версии нет. Игорь ничего не определил. У него годовой контракт с ЦСКА. Это раз! Во‑вторых, чтобы что‑то определять, надо серьезно садиться и думать. Я этого делать пока не собираюсь и не хочу. В‑третьих, когда Игорь определится, все всё узнают. И сочинять ничего не надо!

Я не допускаю мыслей никаких, потому что они могут сыграть как в хорошую сторону, так и в плохую. Есть определенный этап в моей жизни, есть контракт, есть любимая работа. Что будет дальше, через год, даже не хочу знать, неинтересно. Я хочу сейчас проживать, кайфовать от того, что у меня есть футбол, у нас есть болельщики, семья ходит на футбол. И о чем‑то думать… Помечтать можно, например, о море, есть ли инопланетяне в космосе?

Можно ли помечтать о золотых медалях в чемпионате? Думаю, нет! Сейчас про чемпионат говорить что‑то рано. Все зависит от нас. Будем мы наверху — будут какие‑то, наверное, мысли. Мы можем поделиться тогда этими мыслями. И понимать плюс‑минус, что тебя может ожидать.

Когда ко мне можно будет подойти и спросить про золото РПЛ? Тура за два. 2028 года. Я буду ещё играть тогда? Конечно! А как? (смеется)", — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».